ترامب يلجأ للمحكمة العليا لتمديد تجميد مساعدات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا في البلاد إصدار أمر طارئ يتيح استمرار تجميد مساعدات أجنبية تبلغ مليارات الدولارات. وقدمت الإدارة الجمهورية طلبها اليوم الاثنين.

وتتركز هذه المعركة القانونية حول نحو 5 مليارات دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونجرس، لكن الرئيس ترامب قال الشهر الماضي إنه لن يصرفها، مستندا إلى سلطة محل خلاف لم يستخدمها أي رئيس أمريكي منذ نحو 50 عاما.

وأوضح محامو وزارة العدل لقاضٍ اتحادي الشهر الماضي أن ما قيمته 6.5 مليار دولار أخرى من المساعدات سيتم إنفاقها قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي حكما اعتبر فيه أن قرار الإدارة بتجميد التمويل كان على الأرجح غير قانوني.