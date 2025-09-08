وأصبحت هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ألكاراز باللقب بعدما سبق له الفوز بالبطولة عام 2022، علما بأنه لقبه السادس في مسابقات جراند سلام، فيما كان سينر يحلم بأن يحتفظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي.

وخلال مسيرته في البطولات الأربع الكبرى، توج ألكاراز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عامي 2024 و2025، وإنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عامي 2023 و2024، بالإضافة للقبي فلاشينج ميدوز عامي 2022 و2025.

وبذلك ضمن ألكاراز التربع على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، خلال التصنيف الذي يصدر اليوم الاثنين، لينهي صدارة سينر التي استمرت لمدة 65 أسبوعا وفقا للموقع الألكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

كما بات ألكاراز، الذي عاد إلى قمة رياضة التنس لأول مرة منذ سبتمبر 2023 ثاني أصغر لاعب يفوز بستة ألقاب كبرى في فردي الرجال في العصر المفتوح بعد الأسطورة السويدي بيورن بورج.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ التنس التي يلتقي فيها نفس اللاعبين في ثلاثة نهائيات متتالية في البطولات الأربع الكبرى خلال موسم واحد.

وكانت المباراة التي أقيمت على الملاعب الصلبة فاصلة في المواجهات المباشرة بينهما، بعد فوز ألكاراز على سينر، على الملاعب الرملية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي، محققا لقبه الخامس في مسابقات جراند سلام، ثم فوز سينر على ألكاراز على الملاعب العشبية في نهائي ويمبلدون في يوليو، محققا لقبه الرابع في المسابقات الأربع الكبرى.

وشهدت المباراة حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أصبح أول رئيس أمريكي يحضر فعاليات فلاشينج ميدوز منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000.

وتقرر تأجيل بداية المباراة لمدة نصف ساعة بسبب إجراءات أمنية إضافية، حيث قوبل ترامب بمزيج من الهتافات والاستهجان من الجماهير التي وصلت مبكرا عندما لوح بيده من جناحه في ملعب (آرثر آش)، الذي استضاف اللقاء.

وواصل ألكاراز /22 عاما/ تفوقه على سينر، بعدما حقق انتصاره العاشر عليه مقابل 5 هزائم خلال 15 مواجهة أقيمت بينهما.

وخاض سينر نهائي بطولة جراند سلام للمرة الخامسة على التوالي، منذ فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة قبل عام، وحقق 33 فوزا مقابل هزيمة واحدة في البطولات الكبرى خلال تلك الفترة، وكانت هذه الخسارة الوحيدة له أمام ألكاراز في باريس، خلال بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن يلتقيا في نهائي فلاشينج ميدوز 2025.

ومنذ مطلع عام 2024، حقق سينر فوزا واحدا مقابل 6 هزائم أمام ألكاراز، و109 انتصارات مقابل 4 هزائم في مواجهة جميع منافسيه، وذلك قبل لقاء اليوم.

أما ألكاراز، فمنذ بداية شهر مايو الماضي حقق النجم الشاب 36 فوزا مقابل هزيمة واحدة، جاءت أمام سينر في ويمبلدون، وهي أيضا أول هزيمة لألكاراز في نهائي بطولة جراند سلام قبل لقائهما اليوم في الولايات المتحدة.

وقبل خوضه نهائي فلاشينج ميدوز، يتصدر ألكاراز قائمة اللاعبين الأكثر فوزا على مدار الموسم بإجمالي 60 فوزا وستة الألقاب ، كما وصل إلى النهائي في آخر ثماني بطولات شارك فيها.

وباتت هذه هي المرة الثامنة على التوالي في بطولات جراند سلام التي تنتهي بتتويج سينر أو ألكاراز باللقب.