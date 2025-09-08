محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد: صرح طبي يليق بعروس الدلتا

أجرى اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل الصرح الطبي الجديد الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مختلف الأقسام ومواقع تقديم الخدمة بالمستشفى، واطلع على جاهزية غرف الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة ومدى توافر الأطقم الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة، مشدداً على أهمية انضباط الأداء وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مستشفى طنطا العام الجديد يعد صرحاً طبياً متكاملاً يليق بأهالي عروس الدلتا، ويجسد ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير البنية التحتية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المريض سيظل دائماً محور الاهتمام الأول في جميع خطط العمل.

كما حرص المحافظ على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم داخل المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتطوير المنشآت الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، بما يضمن تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى ووصول الخدمة المتميزة لكل مواطن في جميع المراكز والمدن.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للقطاع الصحي داخل المحافظة، سواء على مستوى المستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية متكاملة تليق بالمواطن المصري.