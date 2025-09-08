وزير المالية الإيطالي: ميزانية هذا العام لن تتطلب تضحيات من المواطنين

قال وزير المالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي إن قانون الميزانية في ايطاليا هذا العام لن يتطلب أي تضحيات من المواطنين، مؤكدا أن الحسابات الوطنية تتوافق مع توقعات الحكومة.

وقال جورجيتي للحضور في منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو في إيطاليا اليوم الأحد "على عكس الأعوام السابقة التي كانت فيها الميزانية تتطلب تدابير تصحيحية وتضحيات تفرض على الإيطاليين، هذا العام لن نحتاج إلى أي تدابير تصحيحية"، وذلك لأن "الحسابات تسير كما توقعنا تماما".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيتي قوله إن معدل نمو الاقتصاد عانى بسبب النزاع الجمركي المستمر، لكنه أكد على هدف نمو بنسبة 6ر0% هذا العام.

وتحاول حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني خفض الضغط المالي على الطبقات المتوسطة، وخاصة أولئك الذين يكسبون ما يتراوح بين 28 ألف يورو (33 ألف دولار) و 60 ألف يورو سنويا.







