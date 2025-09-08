 وزير المالية الإيطالي: ميزانية هذا العام لن تتطلب تضحيات من المواطنين - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 8:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزير المالية الإيطالي: ميزانية هذا العام لن تتطلب تضحيات من المواطنين

علم إيطاليا
علم إيطاليا
د ب أ
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 7:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 7:51 ص

 قال وزير المالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي إن قانون الميزانية في ايطاليا هذا العام لن يتطلب أي تضحيات من المواطنين، مؤكدا أن الحسابات الوطنية تتوافق مع توقعات الحكومة.
وقال جورجيتي للحضور في منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو في إيطاليا اليوم الأحد "على عكس الأعوام السابقة التي كانت فيها الميزانية تتطلب تدابير تصحيحية وتضحيات تفرض على الإيطاليين، هذا العام لن نحتاج إلى أي تدابير تصحيحية"، وذلك لأن "الحسابات تسير كما توقعنا تماما".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيتي قوله إن معدل نمو الاقتصاد عانى بسبب النزاع الجمركي المستمر، لكنه أكد على هدف نمو بنسبة 6ر0% هذا العام.
وتحاول حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني خفض الضغط المالي على الطبقات المتوسطة، وخاصة أولئك الذين يكسبون ما يتراوح بين 28 ألف يورو (33 ألف دولار) و 60 ألف يورو سنويا.

 
 

 
 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك