40 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم أغلبهم شمالي القطاع

استشهد 40 فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن حصيلة الشهداء توزعت بواقع 25 شهيدًا في شمال القطاع، شهيد واحد في وسط القطاع، و14 شهيدًا في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 67 شهيدًا و 20 إصابة جديدة.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,522 شهيدًا و163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.