ترامب يعلن إرسال مبعوثين للاجتماع مع بوتين والأوكرانيين بعد إجراء تعديلات دقيقة على خطة إنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا شهدت "تعديلات دقيقة"، وأنه سيرسل المبعوث ستيف ويتكوف للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الجيش دان دريسكول للاجتماع مع المسؤولين الأوكرانيين.

وأشار ترامب، إلى أنه يمكن أن يجتمع في نهاية المطاف مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن ليس قبل إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات.

وتابع ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم إطلاعي على كل التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي".

وأضاف: "أتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين قريبا، ولكن فقط عندما يصبح اتفاق إنهاء هذه الحرب نهائيا أو في مراحله النهائية".

وجاءت تصريحات ترامب، بعدما عقد دريسكول محادثات أمس الاثنين واليوم الثلاثاء مع مسؤولين روس في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لبحث المقترح الأمريكي.

وقال الليفتنانت كولونيل جيف تولبرت، المتحدث باسم وزير الجيش، في بيان: "المحادثات تسير بشكل جيد ونحن مازلنا متفائلين".