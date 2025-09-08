الرئيس الكيني يدعو إلى العدالة في إعادة هيكلة الديون الأفريقية

دعا الرئيس الكيني ويليام روتو إلى نهج أكثر عدالة في إعادة هيكلة ديون الدول الأفريقية المتعثرة وتحسين الوصول إلى القروض الميسرة وسط انكماش حجم المساعدة التنموية.

وقال إن 21 دولة في المنطقة تعاني بالفعل من الديون أو معرضة بشكل كبير لها، فيما يستهلك متوسط سداد خدمة الديون 5ر13 % من الإنفاق الحكومي على حساب الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال خلال قمة مناخ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "هذا هو السبب في أن إعادة الهيكلة للدول الأكثر معاناة يجب أن تكون محور أجندة الإصلاح. يجب أن تكون إعادة الهيكلة عادلة وفي وقت مناسب وفعالة".

وطلبت غانا وزامبيا وتشاد وإثيوبيا حتى الآن إعادة هيكلة الدين بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين. وتخطط كينيا المصنفة أنها معرضة بشدة لخطر الديون، لإعادة تمويل سندات أوروبية بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على مدار التسع سنوات المقبلة وزيادة فترة السداد.