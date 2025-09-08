وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار بالقدس إلى 5

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع إلى خمسة، عدد قتلى عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.

وأسفرت عملية إطلاق النار، عن إصابة 16 إسرائيليًّا على الأقل، بينهم سبع حالات حرجة وفق الإسعاف الإسرائيلي.

وتنشر قوات الاحتلال تعزيزات أمنية كبيرة في موقع عملية إطلاق النار، وسط استمرار الاشتباه في وجود متفجرات في الموقع، حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الشرطة.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًّا وإغلاقًا لجميع مداخل ومخارج مدينة القدس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه جرى فرض طوق عسكري على 4 قرى فلسطينية بغلاف القدس هي قطنا وبيدو وبيت عنان وبيت دقو.

وذكرت القناة 15 الإسرائيلية، أن معظم الإصابات داخل حافلة للمستوطنين، حيث صعد المنفذان وأطلقا النار على كل من فيها.

وأضافت أن منفذي العملية أطلقا النار داخل الحافلة وفي محطة انتظار مليئة بالركاب.