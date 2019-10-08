الأهلي يضم سيف هاني بطل العالم لكرة اليد

قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه أنهى إجراءات ضم سيف هاني “فوكس” لاعب منتخب 2000 لكرة اليد قادمًا من صفوف نادي الشمس.

قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه أنهى إجراءات ضم سيف هاني “فوكس” لاعب منتخب 2000 لكرة اليد قادمًا من صفوف نادي الشمس.

قال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه أنهى إجراءات ضم سيف هاني “فوكس” لاعب منتخب 2000 لكرة اليد قادمًا من صفوف نادي الشمس.

وأوضح إن اللاعب وقع على عقود الإنتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلم النادي الإستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق.

وأوضح إن اللاعب وقع على عقود الإنتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلم النادي الإستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق.

وأوضح إن اللاعب وقع على عقود الإنتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلم النادي الإستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد الاداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد الاداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد الاداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.