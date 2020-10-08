صلاح عبدالله يلجأ إلى الشعر لتسكين آلام أسنانه: هتفوت يا جدع

اشتكى الفنان صلاح عبدالله، من آلام أسنانه بطريقة ساخرة، بعد أن شارك جمهوره على إنستجرام، ببوستر عليه أكثر من صورة له.

وعلق عبدالله قائلا: "من وجع السنان المهول، لقيتني لنفسي باقول، هتفوت يا جدع هتفوت، لأنك جدع هتفوت، يإما الوجع هيخف، يا إما الغضب هيموت".

الجدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله يواصل حاليا تصوير دوره في مسلسل "جمال الحريم"، حيث يجسد دور حاكم المدينة ويدعى الشيخ حسن، وابنته نور اللبنانية التى تلعب دور مذيعة خلال الأحداث.

وينتمى "جمال الحريم" إلى مسلسلات الـ45 حلقة، والمسلسل تأليف سوسن عامر، ويشارك فى بطولته كل من خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وهو من إخراج منال الصيفى.