مدير الكلية الحربية: لا محسوبية أو وساطة في الالتحاق بالكليات العسكرية

أكّد اللواء أشرف سالم مدير الكلية الحربية، أنه لا توجد أي محسوبية أو مجاملة أو وساطة في الالتحاق بالكليات العسكرية.



وقال خلال مقابلة مع برنامج "درع الوطن" على شاشة "ten"، مساء الجمعة، أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بأمانة الانتقاء بين المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، وتنفيذ الاختبارات بشفافية وحياد.



وأضاف أنّ كفاءة الطالب هي المقياس الأساسي للقبول بأي كلية من الكليات أو المعهد الفني للقوات المسلحة.



وأوضح أن معايير كفاءة الطالب تشمل مجموعه في الثانوية العامة ولياقته الطبية والبدنية، وتقييم النفسي، ثم الامتحانات التفضيلية لبعض الكليات مثل كلية الطب للقوات المسلحة والكلية الفنية.



وأشار إلى أنّ الامتحانات التفضيلية تكون في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبعض المواد المكملة مثل الميكانيكا والأحياء والكيمياء والفيزياء.



وأفاد بأن كل بند من المعايير يتم تقييمه بنسبة معينة ثم جمعها، وبالتالي يصدر الوزن النوعي لكل طالب، وعلى أساس ذلك يتم الانتقاء، مؤكّدًا أنّ هذا التقييم يتم حسابه بواسطة الحاسب الآلي.



وأكّد أن هناك متابعة يومية من القيادة العامة للقوات المسلحة بهدف التأكيد على تحقيق الحيادية التامة في عملية الانتقاء.





