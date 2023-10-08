وصف برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، المقاومين الفلسطينيين بـ«الشراسة» والعلم بما يقومون به خلال عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، فجر السبت.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست، ألموغ كوهين، قوله: «المقاومون الفلسطينيون شرسون جدا، ويعلمون ما يقومون به منذ اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة».

وأوضح عضو الكنيست عن حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) أنه عثر على خرائط لقاعدة أوفاكيم العسكرية في جنوبي إسرائيل، وخرائط لكل متر وصل إليه المقاتلون الفلسطينيون، مضيفا أنهم يحملون خريطة لكل مستوطنة وكل منطقة في الجنوب الإسرائيلي.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن عضو الكنيست، ألموغ كوهين قد انضم للجيش الإسرائيلي في قوات الاحتياط، وخاض مواجهة صعبة أمام المقاومة الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد؛ جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.

وذكر مكتب نتنياهو: «وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي».

وأضاف: «بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00».

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 600 وإصابة أكثر من 2000، إثر عملية «طوفان الأقصى»، التي أعلنت عنها حركة «حماس»، فجر أمس السبت.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية: «قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين».