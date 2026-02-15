الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن قوات من الجيش الأمريكي صعدت إلى متن ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي بعد تتبعها من البحر الكاريبي، في إطار مسعى لاستهداف شحنات نفط غير مشروعة مرتبطة بفنزويلا.

وكانت فنزويلا قد خضعت لعقوبات أمريكية على نفطها لعدة سنوات، واعتمدت على "أسطول ظل" من ناقلات ترفع أعلاما مزيفة لتهريب الخام إلى سلاسل الإمداد العالمية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر في ديسمبر باحتجاز الناقلات الخاضعة للعقوبات للضغط على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو قبل أن يتم القبض عليه في يناير خلال عملية عسكرية أمريكية.

وقالت وزارة الدفاع في منشور على منصة "إكس" إن القوات الأمريكية صعدت ليلا على متن ناقلة "فيرونيكا 3"، ونفذت "حق الزيارة والتفتيش البحري والاعتراض والصعود على متن السفينة".

وأضاف البنتاجون: "حاولت السفينة تحدي أمر الاحتجاز للرئيس ترامب، على أمل الإفلات". وتابع: "تتبعناها من البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي، واقتربنا منها وأوقفناها".

وتحمل "فيرونيكا 3" علم بنما، وهي خاضعة لعقوبات أمريكية مرتبطة بإيران، وفقا لموقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

ويُظهر مقطع فيديو نشره البنتاجون جنودا أمريكيين وهم يصعدون على متن الناقلة.

وتقوم الإدارة الأمريكية بالاستيلاء على ناقلات في إطار جهود أوسع للسيطرة على نفط فنزويلا. ولم يذكر البنتاجون في منشوره ما إذا كانت "فيرونيكا 3" قد صودرت رسميا ووُضعت تحت السيطرة الأمريكية، وأبلغ لاحقا وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر البريد الإلكتروني أنه لا يملك معلومات إضافية تتجاوز ما ورد في ذلك المنشور.

وغادرت ناقلة النفط "فيرونيكا 3" فنزويلا في 3 يناير، وهو اليوم نفسه الذي أُلقي فيه القبض على نيكولاس مادورو، وهي تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام وزيت الوقود، بحسب ما نشره موقع "تانكر تراكرز" اليوم الأحد على منصة "إكس".

وقال الموقع: "منذ عام 2023، كانت متورطة في نقل نفط روسي وإيراني وفنزويلي".

وأضاف سمير مدني، الشريك المؤسس للموقع في تصريح لوكالة أسوشيتد برس في يناير، أن منظمته استخدمت صور الأقمار الصناعية وصورا ملتقطة من سطح البحر لتوثيق مغادرة ما لا يقل عن 16 ناقلة سواحل فنزويلا في مخالفة لإجراءات الحجر المفروضة.