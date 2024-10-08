كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر عن اتجاه حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، لاستبعاد نبيل عماد دونجا، من معسكر المنتخب الوطني لمباراتي موريتانيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم ألإفريقية 2025 في المغرب بسبب الإصابة.

وكان دونجا قد خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، حيث أثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية.

وأوضح المنتخب في بيانه الطبي أن دونجا لن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل، على أن يتم تجهيزه للمواجهة الثانية يوم 15 أكتوبر الجاري.

وفي نفس الوقت، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، استدعاء محمود صابر لاعب وسط سموحة لمعسكر الفراعنة المقام حاليا استعداداً لمباراتي موريتانيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر باستاد القاهرة بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بينما تقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم 15 نفس الشهر بموريتانيا في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.