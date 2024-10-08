ستامر: من الخطأ دراسة فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

استبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط ادعاءات بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تساعد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الوزراء إن الحظر الكامل سيشمل أسلحة تستخدم للأغراض الدفاعية، مضيفا أن هذا سيكون "موقفا خاطئا" إذا اتخذته المملكة المتحدة في ظل الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل بالصواريخ الباليستية.

وكانت الحكومة البريطانية قد علقت في السابق صادرات نحو 30 سلاحا إلى إسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب في غزة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

تأتي تصريحات ستارمر ردا على دعوات لفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من النائبين المستقلين ريتشارد بورجون وزارا سلطانة اللذين تم استبعادهما من حزب العمال في يوليو لدعمهما اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن سياسة الرعاية الاجتماعية.