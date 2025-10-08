إدخال 191 شاحنة مساعدات ووقود من معبر رفح إلى غزة

عبرت 191 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري أنه تم إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، ومنها 81 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة و25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري و7 شاحنات من دولة قطر و31 شاحنة من دولة الإمارات و24 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و7 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و6 شاحنات سولار.

وأشار المصدر إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الأحد الماضي بلغ 6757 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية لصالح إغاثة أهالي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الشاحنات حملت نحو 50 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتًا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذلك التاريخ بلغ 29 شاحنة فقط حملت أكثر من 1000 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 لترًا من الديزل (السولار)، و1.266 لترًا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.