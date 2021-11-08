وفد الاتحاد الأوروبي يشيد بمعامل ومراكز خدمة عملاء مياه القاهرة

أشاد وفد البنك الأوروبي بمستوى الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركة مياه القاهرة الكبرى، والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين، والعمل فى أسرع وقت ممكن والتطور الكبير فى مجال التدريب والمتابعة الميدانية وحملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب، والتواصل مع المواطنين لقياس رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة، والاعتماد بشكل كامل على اساليب التكنولوجيا الحديث في تطوير مراكز خدمة العملاء والعمل بنظام الشبكة الموحدة لجميع الإدارات.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الوفد زار قطاع المعامل والتحاليل ومحطة مياه الروضة والتي تعتبر من أهم المحطات، موضحا أنها تخدم قطاع كبير من سكان القاهرة.

وأشاد الشيمي بمستوى الخدمات التى يقدمها قطاع المعامل، موضحا أنه يقوم بأخذ عينات من المياه الخارجة من المحطات ونهاية الخطوط، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ويتم أخذ عينات على مدار 24 يوميا من خلال خبراء فى مجال التحاليل والمعامل.

وأشار الشيمي أن الشركة تسعى دائما لتطبيق أفضل النطم العالمية فى إدارة تشغيل منظومة المياه، لافتا إلى أنها بدأت فى أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعملاء للقضاء على النظام الورقي والاعتماد على الحفظ الإلكتروني فى إطار خطة التطوير التي تقوم بها الشركة حاليا فى جميع المجالات.

وأوضح أن وفد الاتحاد الأوروبي زار العديد من المحطات ومراكز الخدمة على مستوى الشركة، مشيدا بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة ودورها الكبير فى خدمة اكثر من 15 مليون نسمة.