المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد استمرار عملياتها العسكرية دعما لأهالي غزة

جدد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الشيعية أبو آلاء الولائي، مساء اليوم الأربعاء، موقف المقاومة الإسلامية في العراق في الاستمرار بعملياتها للتضامن مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الولائي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عمليات المقاومة الإسلامية في العراق ،نابعة من شعور عال بالمسؤولية، تضامُن حقيقي مع المقاومة الفلسطينية، وما يعانيه أهلنا الصابرون في غزة".

وأضاف: "ارتباط هذه العمليات مع استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب هو معادلة ردع ثبتتها سواعد المقاومين واحكمت بها الخناق على الاحتلال والصهاينة".

وكان المستشار الأمني في الحكومة العراقية الدكتور خالد اليعقوبي قد صرح الإثنين الماضي، بأن العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في العراق على القواعد العسكرية التي تضم "العسكريين والمستشارين والخبراء الأمريكيين في العراق تشكل إحراجا للحكومة العراقية".

وقال إن "هؤلاء المستشارين والخبراء متواجدين في القواعد العراقية لأغراض تدريب القوات العراقية ونحن بحاجة ماسة إليهم وهم متواجدون بموجب اتفاقيات مع الدولة العراقية".

وذكر "أن العراق خال من أية قواعد عسكرية أمريكية".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" منذ منتصف الشهر الماضي تبنيها لأكثر من 46 عملية قصف بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت أماكن تتواجد فيها القوات الأمريكية في قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، فضلًا عن توجيه ضربات مباشرة إلى إيلات في دولة الاحتلال على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها الثاني.