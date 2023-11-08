وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا يجتمعان في سول لبحث سبل تعزيز الردع الأمريكي الموسع

يلتقي وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا، في سول هذا الأسبوع، لبحث سبل تعزيز تطبيق الرد الموسع الأمريكي، في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك عمل المجموعة الاستشارية النووية.



وقالت وزارة الدفاع في سول اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع، شين وون-سيك ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، سيعقدان الاجتماع التشاوري الأمني الـ55، الاثنين المقبل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وكان شين قد قال للصحفيين الأسبوع الماضي أن أول اجتماع حضوريا له مع أوستن ، منذ توليه المنصب الشهر الماضي، من المرجح أن يغطي المزيد من تفعيل الردع الأمريكي الموسع ، ذي المحاور الثلاثة، للأصول النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي والبحث والتنمية الدفاعية.



ومن المرجح أيضا أن يتحقق الحليفان من نقل واشنطن السيطرة العملياتية في زمن الحرب إلى سول، على أساس الظروف.



ومن المتوقع أيضا أن يؤدي الاجتماع السنوي التشاوري الأمني إلى مناقشات حول اجتماع ثلاثي، لوزراء دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان للمرة الأولى، منذ يونيو الماضي.