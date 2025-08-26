 المبعوث الأمريكي يخاطب الصحفيين في لبنان بطريقة صادمة.. ماذا قال؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 6:24 م القاهرة
المبعوث الأمريكي يخاطب الصحفيين في لبنان بطريقة صادمة.. ماذا قال؟

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 5:17 م

أثار المبعوث الأمريكي، توماس براك، اليوم الثلاثاء، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يوجه عبارات وصفت بـ"الصادمة" لعدد من الصحفيين في القصر الجمهوري اللبناني، خلال زيارته إلى بيروت.

وخلال المؤتمر الصحفي، خاطب براك الصحفيين، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف مهددا بوقف المؤتمر الصحفي: "في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء"، بحسب تعبيره.

وتابع: هل تريدون أن تعرفوا ما الذي يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. لأن هذه هي المشكلة الحقيقية فيما يحدث في المنطقة.

ويأتي المؤتمر الصحفي عقب عقد الموفدان الأمريكيان توماس براك ومورجان أورتاجوس لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء.

