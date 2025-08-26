القضاء اللبناني: إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية أن "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على تخلية سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية".

ولم يفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية.

ونص الهيئة الاتهامية في بيروت على منع سفر سلامة لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 89000 ليرة لبنانية.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في الثالث من سبتمبر الماضي بعد التحقيق معه، وادعى عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

يذكر أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد أنهى ولايته في آخر يوليو عام 2023 بعد أن شغل منصبه منذ عام 1993.