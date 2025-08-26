 القضاء اللبناني: إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 7:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

القضاء اللبناني: إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار

بيروت (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 7:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 7:06 م

وافق القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية أن "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على تخلية سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية".

ولم يفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية.

ونص الهيئة الاتهامية في بيروت على منع سفر سلامة لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 89000 ليرة لبنانية.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في الثالث من سبتمبر الماضي بعد التحقيق معه، وادعى عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

يذكر أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد أنهى ولايته في آخر يوليو عام 2023 بعد أن شغل منصبه منذ عام 1993.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك