أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية النرويجي إيرلينج هالاند للمشاركة في مواجهة بورنموث المرتقبة، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى احتمال عودة الإسباني رودري لقائمة الفريق.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" هالاند جاهز للعب".

وكان المهاجم النرويجي قد تعرض لإصابة طفيفة في الدقائق الأخيرة من مواجهة أستون فيلا التي خسرها السيتي الأسبوع الماضي، ما تسبب في غيابه عن لقاء كأس الرابطة أمام سوانزي سيتي، قبل أن يؤكد المدرب الإسباني جاهزيته الكاملة للمشاركة أمام بورنموث.

وبخصوص رودري، الذي لم يشارك منذ الفوز على برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر، أوضح جوارديولا أنه أصبح قريبًا من العودة، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيبدأ اللقاء أساسيًا أم لا، قائلاً:" أعتقد أنه سيكون جاهزًا للمساعدة، لا أعلم إن كان سيبدأ اللقاء، لكن آمل أن يكون معنا. لقد غاب عدة مرات وندرك جيدًا مدى أهميته بالنسبة لنا".

ويحتل بورنموث المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من تسع مباريات، فيما يسعى مانشستر سيتي لتصحيح مساره بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا.

ويملك السيتي سجلًا مميزًا أمام بورنموث، إذ حقق الفوز في جميع المواجهات الثمانية السابقة بينهما على ملعب الاتحاد، مسجلًا 31 هدفًا مقابل خمسة فقط في مرماه.

وعن منافسه القادم، قال جوارديولا:" هذا سؤال لإراولا، ما زلنا في الجولة التاسعة فقط، لكن بورنموث فريق منظم يقدم أداءً ثابتًا منذ مواسم، لديهم مدرب رائع ولاعبون مميزون، ونحن نعلم صعوبة مواجهتهم".