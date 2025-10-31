اتهام أممي لواشنطن بممارسة القتل خارج القانون في الكاريبي والهادئ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الهجمات الأمريكية على قوارب في المحيطين الكاريبي والهادئ بحجة "نقل مخدرات" بأنها انتهاك للقانون الدولي، ودعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع "عمليات القتل خارج نطاق القضاء" للأشخاص على متن تلك القوارب.

جاء ذلك حسبما نقلته متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمكتب في جنيف، الجمعة، عن تورك، بشأن هجوم أمريكي على قارب يُزعم أنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.

والخميس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية هاجمت قاربا ادعت أنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنه.

وبحسب ما نقلته شامداساني، قال تورك: "الغارات الجوية الأمريكية على قوارب يُزعم أنها مرتبطة بتجارة المخدرات في الكاريبي والهادئ تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف: "قُتِل أكثر من 60 شخصا في سلسلة هجمات شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والهادئ منذ بداية سبتمبر (الماضي)، وهي هجمات لا مبرر لها بموجب القانون الدولي".

وأكد تورك على أن هذه الهجمات والتكلفة الإنسانية المتزايدة لها أمران غير مقبولين.

وشدد على ضرورة وقف الولايات المتحدة لمثل هذه الهجمات، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لمنع "عمليات القتل خارج نطاق القضاء" للأشخاص على متن هذه القوارب، بغض النظر عن الأعمال الإجرامية المزعومة بحقهم.

ودعا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الهجمات، مؤكدا على ضرورة قيام الولايات المتحدة بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، ومعاقبتهم عند الضرورة، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقتضي زيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ "إدارة شبكة تهريب مخدرات".

كما ضاعفت واشنطن قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكان مادورو ندد، بـ"التهديد" المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا، مؤكدا أن بلاده مستعدة "للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها الوطنية".

وأثارت الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.