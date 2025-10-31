أردوغان: جاهزون بكل إمكاناتنا لمساعدة غزة على التعافي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده جاهزة بكل إمكاناتها لمساعدة غزة على التعافي بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان في انطلاق منتدى "تي أر تي وورلد" بإسطنبول تحت شعار "إعادة الإعمار العالمي: من النظام القديم إلى الواقع الجديد" ويستمر على مدار يومين.

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أشار أردوغان إلى أن حركة حماس تبدي الحرص على الالتزام بالاتفاق فيما "إسرائيل وكأنها تبحث عن ذريعة لخرقه واستئناف مجازرها".

ولفت في هذا الإطار إلى نكث إسرائيل بمواثيقها، قائلا: "الجميع يعرف السجل السيئ لإسرائيل في الوفاء بتعهداتها".

وعن الوضع المأساوي في غزة نتيجة الإبادة الإسرائيلية، قال أردوغان لم يبقَ في غزة مبنى واحد سليما تقريبا حيث قُصفت المدارس والكنائس والمساجد والمستشفيات، واستنكر في هذا الإطار مزاعم البعض بأن "إسرائيل بريئة".

وقال: "إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأقوى القنابل وقادرة على ضرب غزة متى وكيف شاءت، فكيف يمكن أن تكون بريئة؟".

ولفت إلى مقتل 270 صحفيا في غزة وهم يخاطرون بحياتهم سعيا لنقل الحقائق للعالم في مواجهة آلة دعاية إسرائيلية مبنية على الأكاذيب.

وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت الجوع سلاحا قاتلا وخاصة ضد الأطفال.

وبخصوص مساعي إعادة إعمار قطاع غزة، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا جاهزة بكل إمكاناتها لمساعدة غزة على التعافي أقرب وقت ممكن.

وخلال كلمته، ذكر الرئيس أردوغان أن الأبرياء ما يزالون يموتون في أجراء كثيرة من العالم، رغم أن المشاكل والحلول واضحة في غالب الأحيان.

وشدد على أن المؤسسات المسؤولة عن حماية السلام والاستقرار العالمي لم تتخذ أي خطوة لوقف المجازر ومنع الإبادة الجماعية وإنقاذ أرواح الأطفال.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الشأن السوداني، وقال إن تركيا تدين بأشد العبارات الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر.