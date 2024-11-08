نيابة بني سويف تأمر بحبس شخص قتل عمه بسبب سيارة ورث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر المستشار أحمد عطية، المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل عمه بسبب "ميراث"، وذلك بعد اعترافه بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات مالية.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بمقتل أحد المواطنين بقرية جزيرة أبو صالح بدائرة المركز.

وعلى الفور، توجهت قوة من وحدة مباحث مركز ناصر، برئاسة المقدم شريف جمال، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ لإجراء التحريات وجمع الأدلة اللازمة.

وبتكثيف الجهود، توصلت التحريات إلى أن الجريمة ارتُكبت بسبب خلافات مالية بين المتهم وعمه حول سيارة كان والد القاتل شريكًا مع عمه فيها "ميراث"، ما دفع المتهم لتنفيذ جريمته.

تم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال مواجهته من قبل قوات الأمن، وتم تحرير المحضر اللازم، واستجوبته النيابة العامة.

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم بقتل عمه بقرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف بسبب خلاف على الميراث.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سيارة المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.