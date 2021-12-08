معلومات الوزراء: مصر للمعلوماتية أول جامعة بإفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن "جامعة مصر للمعلوماتية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد جزءا من جهود مصر في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تُعدُّ أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات اليوم الأربعاء بعنوان "جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صرحٌ تعليميٌّ رائدٌ لدعم الابتكار التكنولوجي" يحتوي على معلومات عن تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية، وذلك فى إطار انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) في دورته الثانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الجامعة تهدف إلى توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.

وأوضح أن الجامعة تتضمن 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم؛ وقامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة مثل جامعتي مينيسوتا وبوردو، وتتيح فرصًا للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يُضاهي النظم في الجامعات العالمية، كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.