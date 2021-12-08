إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين

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انتقدت الخارجية الإيرانية، قيام الولايات المتحدة بفرض عقوقات جديدة على مؤسسات وأفراد في إيران، مشددة على أن تصعيد العقوبات يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين.

وكتب المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده على موقع تويتر: "حتى في خضم مفاوضات فيينا، لم تكف أمريكا عن فرض العقوبات على إيران".

وأضاف: "تشديد العقوبات لا يوفر أداة ضغط، كما أنه يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

يأتي هذا تعقيبا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع مؤسسات وتسعة أفراد إيرانيين.