الجيش اللبناني ينشر تعزيزات عسكرية على طول الحدود مع سوريا لمنع دخول المسلحين

صرح مصدر عسكري في الجيش اللبناني، بأن الجيش ينشر تعزيزات كبيرة على طول الحدود اللبنانية السورية؛ لمنع دخول المسلحين أو النزوح من الجهة السورية عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.

وقال المصدر في حديث لمراسلة RT: «منذ مساء أمس، استدعت قيادة الجيش اللبنانية الوحدات العسكرية على الأراضي اللبنانية كافة بنسبة 100%، وأبقتها على جاهزية تامة تحسبا لأي طارئ مع التطورات الأمنية في سوريا».

وأضاف: «تنتشر في هذه الأثناء تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية، وتحديدا في منطقه الهرمل والقاع المواجهة لمنطقة القصير وحمص، بالوقت الذي قطعت فيه المعابر الأساسية كمعبر جوسية ومعبر القصير الذي تم قصفه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية».

وقال: «نفذ الجيش انتشاره على طول السلسلة الشرقية وصولا إلى شمالي الهرمل، على مساحة 120 كيلومترا، وذلك منعا لدخول مسلحين أو حركة نزوح من الجهة السورية عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، إلاّ لمن يحمل إقامة».

وتابع: «من جهته، أقفل الأمن العام اللبناني المعبرين الحدوديين الشرعيين في جوسية - القاع ومطربا - حمص بالسواتر الحديدية والأسلاك الشائكة مانعا الدخول والخروج عبرهما من وإلى الأراضي السورية حاصرا بذلك عمليات الدخول والخروج إلى سوريا من معبر المصنع - جديدة يابوس بشكل نظامي وقانوني».

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.