الخارجية الإيرانية: البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لمراقبة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الأنشطة النوویة الإیرانیة السلمیة شفافة تماما وتجری بناء علی الحاجات الفنیة وتحت إشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

وقال بقائي، مساء أمس السبت ، ردا على سؤال للصحفيين حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%: "كلام رافائيل جروسي يشير إلى الأداء العدائي وغير البناء للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، وأمریکا في مجلس المحافظين، الذي تم من خلاله إصدار قرار ضد إيران دون أي مبرر منطقي أو أساس قانوني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بقائي أن جروسي أتی بمبادرات إلی إیران لکن هذه البلدان الأوروبية الثلاثة وأمریکا أفشلت جهود المدیر العام عبر ممارسة سیاسة الضغط واستغلال مجلس الحکام.

وأشار بقائي إلی أن برنامج إیران النووي السلمي ینضوي ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة وهو شفاف تماما ویتم تنفیذه تحت إشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.