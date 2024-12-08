 الخارجية الإيرانية: البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لمراقبة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2024 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الإيرانية: البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لمراقبة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

طهران - د ب أ
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 10:40 ص

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الأنشطة النوویة الإیرانیة السلمیة شفافة تماما وتجری بناء علی الحاجات الفنیة وتحت إشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

وقال بقائي، مساء أمس السبت ، ردا على سؤال للصحفيين حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%: "كلام رافائيل جروسي يشير إلى الأداء العدائي وغير البناء للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، وأمریکا في مجلس المحافظين، الذي تم من خلاله إصدار قرار ضد إيران دون أي مبرر منطقي أو أساس قانوني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بقائي أن جروسي أتی بمبادرات إلی إیران لکن هذه البلدان الأوروبية الثلاثة وأمریکا أفشلت جهود المدیر العام عبر ممارسة سیاسة الضغط واستغلال مجلس الحکام.

وأشار بقائي إلی أن برنامج إیران النووي السلمي ینضوي ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة وهو شفاف تماما ویتم تنفیذه تحت إشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك