حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، من موجات البرد المفاجئة التي تضرب البلاد قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وقال خبراء الأرصاد إن مخاطر تساقط الثلوج في المملكة المتحدة تلوح في الأفق، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية "أمطار شتوية" في الأيام المُقبلة.

وكشفت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الاثنين، أن نوبة أكثر برودة قد تضرب أجزاء من بريطانيا في أقل من أسبوعين بقليل، لكن ما ستجلبه بالضبط لم يتحدد بعد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم مكتب الأرصاد الجوية نيكولا ماكسي قولها " تظل درجات الحرارة معتدلة في معظم أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وتتجه نحو الانخفاض مع اقترابنا الأسبوع المُقبل".

وأضافت "ومع ذلك على الرغم من أن درجات الحرارة ربما تكون أكثر برودة مما هي عليه مؤخرًا، إلا أننا لا نتوقع أي شيء غير عادي، على الرغم من أن بعض الفواصل الباردة من المحتمل أن تؤدي إلى ظروف شتوية في بعض الأحيان في الوقت الحالي، ليس هناك يقين بشأن كمية الثلوج التي يمكن أن تتساقط على البلاد.

وقال إيان سيمبسون، عالم الأرصاد الجوية في مدونته: "إن التوقعات الحالية هي أكثر مما كنا نواجهه خلال الأسبوعين الماضيين، مع طقس معتدل ورطب بشكل عام وأنظمة ضغط منخفض تتحرك بانتظام من شمال الأطلسي".

وأضاف: "غالبًا ما يصبح الجو أكثر اعتدالًا مما حدث مؤخرًا في اسكتلندا، حيث غالبًا ما تدفع بعض الكتل الجوية البحرية الاستوائية الأكثر دفئًا إلى الأجزاء الشمالية من بريطانيا".