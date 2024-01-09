 كتائب القسام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في استهداف قوة راجلة شرق خانيونس - بوابة الشروق
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كتائب القسام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في استهداف قوة راجلة شرق خانيونس

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 2:45 م
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد «رعدية»، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها يدكون جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أعلنت أن عناصرها دمروا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة اشتعال النيران فيها جنوب خان يونس.

كما أشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية «الغول» القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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