بن غفير لوزير الخارجية الأمريكي: الوقت غير مناسب للحديث بنعومة مع حماس

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يجري زيارة في منطقة الشرق الأوسط تتضمن محطات عدة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «سيد بلينكن الوقت غير مناسب للحديث بنعومة مع حماس، بل لاستخدام عصا غليظة معها».

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع مع القادة الإسرائيليين.

وقال بلينكن إنه يعتزم أن يناقش مع قادة إسرائيل الاتجاه المستقبلي لحملتهم العسكرية على غزة، وعن رؤيته لمستقبل المنطقة وإسرائيل.

وأوضح بلينكن أنه يريد أن ينقل إليهم ما سمعه خلال زياراته الدبلوماسية لدول مجاورة في إطار جولته.

وأضاف: «جئت للتو من زيارات لبعض دول المنطقة، تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وأود أن أنقل بعض ما سمعته من قادة هذه الدول مع الرئيس، وكذلك مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم».

وأكمل: «هناك الكثير للحديث عنه وبصفة خاصة مسألة مستقبل الحرب في غزة»، متحدثًا عن «أوقات عصيبة للغاية بالنسبة لإسرائيل، ودول المنطقة، وخاصة للأشخاص الذين ما زالوا يعانون».