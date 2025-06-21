ترامب: بلادنا شنت قبل 20 عاما هجوما على العراق بناء على معلومات استخباراتية خاطئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ المعلومات الاستخباراتية بشأن برنامج العراق النووي كانت خاطئة، مشددا على أن الخطر الإيراني اليوم مختلف.

وقال خلال لقاء مع الصحفيين في ولاية نيوجيرسي: «منذ أكثر من عشرين عاما، شنت الولايات المتحدة هجوما على العراق لوجود أسلحة دمار شامل بناءً على الاستخبارات، ولم يكن هناك أسلحة دمار شامل».

وأضاف: «أنا كنت أعارض غزو العراق، وقلت ذلك بشكل علني وحينها كنت فقط مواطنا مدنيا، قلت لا تدخلوا إلى العراق، ولكن إذا دخلتم احتفظوا بالنفط؛ ولكنهم لم يقوموا بذلك».

واعتبر أن الوضع اليوم مع إيران يختلف كثيرًا عن غزو العراق، قائلا: «أنا على حق بشأن المواد التي جمعتها إيران، وهي بكميات كبيرة، وفي غضون أشهر ستتمكن من بناء سلاح نووي، ولن نسمح بذلك».

ورد على تساؤل أحد الصحفيين بأن «المجتمع الاستخباري يشير إلى أن ما أسلحة نووية في إيران في الوقت الحالي»، قائلا: «هذه الاستخبارات خاطئة، من أشار إلى هذه التقييمات؟»، ليوضح الصحفي بأنها «مديرة الاستخبارات المركزية» ليعلق ترامب: «هي على خطأ».