الحرس الثوري الإيراني: تم تحديد مواقع انطلاق الطائرات الأمريكية المعتدية وهي تحت الرصد

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن الحرس الثوري الإيراني أدان في بيان له العدوان غير القانوني للنظام الإجرامي الأمريكي على المنشآت النووية السلمية، مؤكدًا أن مواقع انطلاق الطائرات المشاركة في هذا العدوان قد تم تحديدها وهي الآن تحت المراقبة والرصد.

وقال الحرس الثوري في البيان: "لقد ارتكب النظام الإجرامي الأمريكي، فجر اليوم، بالتنسيق الكامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، عدوانًا عسكريًا غير قانوني استهدف المنشآت النووية السلمية لإيران، في جريمة سافرة وغير مسبوقة تمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والمبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول.

وأضاف أنه رداً على هذا العدوان وجرائمهم، فإن عملية "الوعد الصادق 3" مستمرة بقوة، موضحاًً أن الإسرائيليين قد شهدوا حتى الآن 20 موجة منها، وما تزال تستهدف بدقة وبشكل مركز البُنى التحتية والمراكز الاستراتيجية والمصالح الحيوية للكيان الصهيوني.

وتابع البيان أن عدوان اليوم من جانب النظام الأمريكي سيدفع إيران إلى استخدام خيارات تتجاوز التصورات والحسابات الواهية للجبهة المعتدية، وعليهم أن ينتظروا ردودًا نادمة.