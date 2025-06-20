عمرو أديب: مخاطر تسرب الإشعاع النووي أخطر ما في حرب إيران وإسرائيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواجهة مع إيران أدت إلى انهيار أسطورة الغلاف الحديدي الإسرائيلي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مسئولًا أمريكيًّا أبدى تخوفا من نفاد صواريخ الدفاع الإسرائيلية التي يتم إطلاقها لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأشار إلى أن الأمر وصل إلى مرحلة إطلاق إيران صاروخًا واحدًا ويتم الوصول للهدف دون أن يتم اعتراضه، موضحًا أن التطور المرعب يمكن في تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تحذيره من مخاطر الإشعاع من مفاعلات نووية جراء الضربات الإسرائيلية.

ونوه بأن أي تسريبات إشعاعية تحدث ستودي إلى كارثة في المنطقة بأكملها، واصفا ما يحدث بأن هناك تهورًا إسرائيليًّا أمام ضربات إيرانية.

وأكد أديب، أن المنطقة معرضة للمرة الأولى لمخاطر التسريبات النووية، موضحًا أنه في الفترة الحالية يلاحظ أن كثيرين يغادرون دولهم في الشرق الأوسط جراء الأوضاع الراهنة.

وشدد على أن أحدًا لم يتحمل حدوث مثل هذه الكارثة، وأن الجميع في المنطقة سيكون خاسرًا وفي المقدمة ستكون الولايات المتحدة.

وأفاد بأن إسرائيل هي التي بدأت هذه الحرب وأوصلت المنطقة لما وصلت إليه، موضحًا أن تل أبيب شعرت بعنجهية وغرور وظنت أنها قادرة على حسم الأمور في غضون فترة قصيرة.