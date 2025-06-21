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علّق الإعلامي عمرو أديب على النتائج المخيبة للآمال للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة: «أنا مش شمتان في الأهلي.. وشعرت بالضيق مما حدث».

وأضاف: «إحنا بندلع دلع غير طبيعي للاعب المصري، ولما بيطلع يلعب مع حد أجنبي، كل ما حد يلمسه يقع ويصاب وعاوز فاول.. كلامي عن اللاعب المصري مش الأهلي.. معقولة إحنا ضعاف للدرجة دي من الناحية الجسدية؟».

وتابع: «إزاي يكون 8 لاعيبة خارج المستوى في يوم واحد؟.. 8 لاعيبة يعملوا المنتخب.. 8 هم أحسن لاعيبة في مصر.. إزاي يكون المستوى تعبان في يوم واحد؟».

واستكمل: «هو إحنا مش بنعرف نلعب غير أمام سيراميكا وحرس الحدود؟.. إحنا قاعدين في دوري كرتون.. إحنا مستوانا تعبان جدا».

ولفت إلى أن الأهلي تأثّر كثيرا بغياب لاعبه إمام عاشور الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى.

وخسر الأهلي أمام نادي بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في مونديال الأندية، بعد تعادله في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، لتتعقد فرص الأحمر للتأهل لدور الـ16.