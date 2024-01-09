تراجع طفيف لسعر البتكوين اليوم

جرى تداول سعر العملة الرقمية بتكوين اليوم الثلاثاء بأقل من 47 ألف دولار للوحدة الواحدة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار السلطات الرقابية الأمريكية بشأن الموافقة على إطلاق أول صندوق استثمار بالعملات الرقمية قابل للتداول في البورصة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأشهر والأكبر على مستوى العالم ارتفعت لفترة قصيرة إلى أعلى من 47 ألف دولار للوحدة الواحدة، مدعومة بالعديد من الإفصاحات التي كشفت عن الرسوم التي تعتزم شركات صناديق الاستثمار القابلة للتداول فرضها على منتجاتها، بمجرد حصولها على الضوء الأخضر لإطلاق هذه الصناديق. ولكن البتكوين تراجعت في صباح اليوم بنسبة 1% إلى 46643 دولار للوحدة الواحدة.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية قرارها بشأن بعض طلبات صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول غدا، حيث يتوقع المراقبون إصدار مجموعة كبيرة من الموافقات حتى لا يستفيد عدد قليل من الشركات من ميزة الانفراد لفترة بحق ممارسة هذا النشاط.

يشهد سعر البتكوين تذبذبا واضحا منذ بداية العام الحالي بسبب التكهنات بشأن المنتجات الاستثمارات المقترحة. ويقول سيمون بيترز المحلل الاقتصادي في شركة إي تورو "نحن ننتظر أسبوعا مهما مع أحد أهم الأحداث في تاريخ العملات الرقمية المشفرة وهو الموافقة المحتملة على طرح صناديق قابلة للتداول بالبتكوين".

في الوقت نفسه وصل حجم تعاملات خيارات البتكوين الشهرية إلى 9ر29 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 2021، بحسب منصة كايكو لتحليل بيانات سوق العملات الرقمية وتكنولوجيا البيانات التسلسلية.