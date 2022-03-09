دورات تدريبية لطلاب جامعة المنيا عن الذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورات تدريبية لطلاب كليات الجامعة العشرين عن الذكاء الاصطناعي، لاكساب طلاب الجامعة معلومات وافية حول عدد من المفاهيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأبرزها: "التعريف بالذكاء الاصطناعي، وأنواعه، ومفهوم التفكير المنطقي، ومعنى الاستنتاج، وبرامج وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومجالاته، بالإضافة إلى التعرف على مهارات برنامج MS Azute.

وتأتي هذه الدورات بتنظيم من إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 7 حتى 23 مارس الجاري، بالقاعة الصغرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، وحاضر أولى جلساتها الدكتور مصطفى محمود الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأشاد رئيس الجامعة، بالتعاون المستمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على الدور الفعال التي تسعي من خلاله الجامعة لتنوير عقول الشباب وتشجيعهم على مواكبة التطور المستمر الذي يعيشه العالم بين حين وأخر، موضحًا أن مكاتب رعاية الطلاب تفتح أبوابها لجميع الطلاب للمشاركة الفعالة بالأنشطة الطلابية ولتنمية مهاراتهم في المجالات والفنون والثقافات.

ومن جانبه، أشار عصام فرحات، أن فعاليات الدورة الأولي تستمر لمدة ثلاث أيام وتستهدف طلاب الجامعة بكليات: العلوم، والتمريض، والتربية الرياضية، والهندسة، والتربية النوعية، والطب البشري، والدورة الثانية سينضم لها كليات: الحاسبات، والزراعة، وطب الاسنان، والصيدلة، ودار العلوم، والآداب، والألسن ، على أن تستكمل فعاليات الدورة في نسختها الثالثة بكليات "التربية، والتربية الفنية، والتربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والحقوق، والفنون الجميلة، والطب البيطري".

ويشرف على تنظيم فعاليات الدورات وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد رمضان مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ومحمد صبحي مشرف الدورة.