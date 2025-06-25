قال ناصر زهير، رئيس قسم الشئون الاقتصادية بالمنظمة الأوروبية للسياسات، إن أسعار الذهب تتجه نحو موجة صعود خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعا أن تصل الأوقية إلى مستويات تتراوح بين 4000 إلى4500 دولار.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» القفزة المتوقعة إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، على رأسها الحروب التجارية.

وعلق على الانخفاضات الحالية في أسعار الذهب، موضحا أن هذا الانخفاض ما هو إلا «انخفاض جزئي أو تصحيح» مؤقت، ستليه «إعادة إقلاع».

وأوضح أن محركات صعود الذهب لم تعد تقتصر على الحروب العسكرية التقليدية، لكن أصبحت تتفاعل بقوة مع التوترات الاقتصادية، قائلا: «الذهب يتفاعل مع الرسوم الجمركية، ويبدو أن ترامب لم ينه حروبه الجمركية بعد، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الصين».

كما أشار إلى أن أي تصعيد في «صراع تايوان» مع الصين سيكون دافعا قويا وفوريا لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأضاف أن البنوك المركزية حول العالم أصبحت «تشتري الذهب بأرقام مهولة» كوسيلة للتحوط، متابعا: «لم يعد هناك ثقة بأن الدولار هو الملاذ الآمن الوحيد أو أن اليورو كذلك، بل أصبح الاعتماد فقط على الذهب».

واختتم بالإشارة إلى أن المستثمرين وصناديق التحوط يلجأون إلى الذهب مع كل «هزة» اقتصادية أو سياسية، بعدما أثبت فعاليته خلال السنوات الماضية.

وتراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، الثلاثاء، ليصل إلى 3303 دولار للأونصة.