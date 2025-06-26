نتنياهو يشكر ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد

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شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد.

وأثارت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل.

والخميس، أيد الداعمون لنتنياهو دعوة ترامب، إلا أن المعارضين دعوا الرئيس الأمريكي إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت، ويمثل منذ عدة أشهر أمام المحكمة مرتين أسبوعيا للرد على تلك التهم.

وقال ترامب بمنشور على منصة تروث: "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو على الفور، أو منح العفو لبطل عظيم، فعل الكثير من أجل الدولة"، على حد قوله.

وأضاف: "لقد أنقذت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ بيبي نتنياهو، لا يمكن السماح بهذه المهزلة – العدالة".

وأعاد نتنياهو نشر أقوال ترامب على حسابه في منصة "إكس" بعد أن ترجمها إلى اللغة العبرية.

وقال: "شكرًا لك الرئيس ترامب، على دعمك المؤثر لي، ودعمك الهائل لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل معا لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير رهائننا (من غزة)، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

ويمكن إيقاف محاكمة نتنياهو حال التوصل إلى صفقة "إقرار بالذنب" مع النيابة العامة يصادق عليها الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ بإعلان عفو عن نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يعتقد هرتسوغ أن محاكمة نتنياهو يجب أن تُختتم في هذا الوقت من خلال اتفاق إقرار بالذنب، لأن إسرائيل، من وجهة نظره، دولة قانون ذات سيادة وديمقراطية، ونظام قضائي مستقل".

وأضافت: "وعلى خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، يعتقد هرتسوغ أنه ينبغي على الأطراف الدخول في حوار مكثف في أقرب وقت ممكن، كما أوصت المحكمة".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه "تم توجيه السؤال إلى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي عن ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيفرض عقوبات على النظام القضائي الإسرائيلي بعد دعوته لإلغاء محاكمة نتنياهو فأجاب: أؤيد كلام ترامب وسأترك تصريحاته قائمة بذاتها".​​​​​​​

وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها لرفض سحب مذكرة اعتقال أصدرتها ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يمثل نتنياهو مجددا أمام المحكمة المركزية الاثنين المقبل، بعد توقف محاكمته طوال فترة الحرب على إيران التي استمرت 12 يوما.

وفي يناير بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.