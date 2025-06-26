مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة ترمسعيا ويشعلون النار في أراضٍ زراعية

هاجم مستوطنون متطرفون، الخميس، بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأشعلوا النار في أراض زراعية وأطلقوا الرصاص تجاه فلسطينيين.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن "مجموعة من المستوطنين هاجموا أحياء على أطراف بلدة ترمسعيا، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين".

وبيّنوا أن المستوطنين أشعلوا النار في أراض زراعية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الخميس، شيّع آلاف الفلسطينيين في بلدة كفر مالك شرق رام الله 3 جثامين لفلسطينيين استشهدوا بهجوم للمستوطنين أمس.

​​​​​​​يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة منذ 21 يناير الماضي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.