هيئة الشراء الموحد توقع شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج لتعزيز القدرات البشرية بقطاع الرعاية الصحية

وقعت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ذكرة تفاهم مع شركة جانسن مصر، لتعزيز التعاون في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم خطط الدولة في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير البنية المؤسسية للقطاع الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقع المذكرة على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي 2025، كل من الدكتور أحمد سامي الحوفي الرئيس التنفيذي لشركة جانسن مصر والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات القطاع الصحي المصري وممثلي الشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد برنامج تدريبي متخصص لتأهيل كوادر الهيئة من الصيادلة، ومديري الإدارات، والعاملين المعنيين، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات صحية فعالة ومستدامة، وذلك من خلال التركيز على محاور رئيسية تشمل اقتصاديات الصحة، وإدارة سلاسل الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية، وسياسات الأنظمة الصحية، بما يعزز من جودة الرعاية ويواكب التغيرات المتسارعة على الصعيد المحلي والإقليمي. وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي لتقديم برنامج فعال يحقق أثر ملموس في الآداء المؤسسي.