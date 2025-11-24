 إسطنبول تتجه لحظر الكلاب الضالة في الأماكن العامة - بوابة الشروق
الإثنين 24 نوفمبر 2025 7:33 م القاهرة
إسطنبول تتجه لحظر الكلاب الضالة في الأماكن العامة

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 5:59 م | آخر تحديث: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 5:59 م

أصدرت السلطات المحلية في إسطنبول، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بحظر إطعام الكلاب الضالة داخل المدينة في المستقبل، وكذلك منع تواجدها في الأماكن العامة بالمدينة.

وقالت السلطات إنه سيتم منع الكلاب الضالة من التواجد على الأرصفة، والمرافق الصحية والتعليمية، والمطارات، ودور العبادة، والمتنزهات، وذلك بهدف منع انتشار الآفات والتلوث البيئي.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول العقوبات المحتملة.

وتهدف الإجراءات الجديدة أيضا إلى تسريع عملية الإمساك بالكلاب التي لا مالك لها وتعقيمها، وإيوائها في ملاجئ الحيوانات. وستكون البلديات مسؤولة عن تنفيذ القواعد الجديدة.

وأصبحت هذه القضية محل جدل كبير منذ صدور قانون العام الماضي يسمح في حالات معينة بإعدام الكلاب الضالة. ويمكن الآن إلزام البلديات بإمساك الحيوانات الضالة وإيوائها في ملاجئ خاصة.

وتقوم هذه الملاجئ بالبحث عن مالكين جدد للاعتناء بهذه الحيوانات.


