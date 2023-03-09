نفاد تذاكر مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

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كشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها الأحد 19 من مارس الجاري، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن تذاكر مباراة الكلاسيكو نفذت بالكامل خلال 10 دقائق فقط من طرحها، وأن تذاكر المباراة تبدأ من 169 يورو.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم السماح لأي مشجع من أنصار ريال مدريد دخول ملعب الكامب نو وهو يحمل قميص ناديه، بعد القرار الذي أصدره نادي برشلونة بشأن جماهير ريال مدريد التي ستتواجد لمؤازرة فريقها في المباراة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن عبر موقعه الرسمي منع أي مشجع لنادي ريال مدريد دخول ملعب الكامب نو مرتدا قميص الميرنجي في مباراة الدور الثاني من الليجا الإسبانية.

ويتصدر البرسا صدارة ترتيب الليجا برصيد 62 بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة.