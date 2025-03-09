مسام السعودي يعلن نزع 484 ألف لغم وعبوة وذخيرة باليمن منذ 2018

أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد، أن فرقه الميدانية تمكنت من نزع 484 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة منذ منتصف عام 2018.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي في بيان صحفي إن"الفرق الميدانية تمكنت منذ انطلاقة المشروع وحتى 28 فبراير 2025 من نزع 484 ألفا و401 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة".

وأضاف القصيبي أن" الفرق نزعت منذ بداية المشروع في منتصف 2018 وحتى الآن 323 ألفا و278 ذخيرة غير منفجرة و8197 عبوة ناسفة".

كما نزعت فرق مشروع مسام حتى الآن أكثر من 146 ألف لغم مضاد للدبابات و6744 لغما مضادا للأفراد، وفق البيان.

وأفاد القصيبي بأنه خلال الفترة ذاتها تم تطهير نحو 66 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وكانت إحصائيات حكومية يمنية قد أفادت بأن عدد الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن وصلت إلى نحو مليونين، وأدت منذ نحو عشر سنوات إلى مقتل وإصابة الآلاف.