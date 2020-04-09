عريقات يحذر من «الآثار التدميرية» لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، من "الآثار التدميرية" لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية واستمرارها في ممارسة سياسات التوسع والاستيطان.

وقال عريقات في بيان خلال اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمستشار الدبلوماسي للعاهل البحريني الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان، إن "انتهاكات" إسرائيل تمثل خطرا مستمرا على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد عريقات "أهمية مواجهة إجراءات السلطات الإسرائيلية التي تتصرف، وكأنها فوق القانون الدولي، والتي تهدد وتقوض فرص تحقيق السلام العادل الهادف إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

من جهته، قال وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إنه "في الوقت الذي يحارب العالم أجمع فيروس كورونا، ما زال قادة إسرائيل يضعون في سلم أولويات سياستهم مشروع الضم لأراضي الضفة الغربية".

وأضاف الشيخ على حسابه في موقع (تويتر) أن "هذا سيؤدي إلى انهيار كامل لكل ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة ودخولنا مرحلة جديدة في حال الإعلان وتنفيذ مثل هذا القرار الإسرائيلي".