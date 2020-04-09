محافظ الاسماعيلية: فحص درجات حرارة المواطنين في وسائل المواصلات لمواجهة كورونا

قال شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تعمل على توعية المواطنين بخطورة التجمعات، وضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات وارتداء الكمامات والقفازات، للحد من تفشي فيروس (كوفيد- ١٩).

وأضاف «بشارة» مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أنه تم وضع أجهزة لقياس درجات الحرارة على مداخل المحافظة بالكامل ومواقف السيارات المختلفة، بالإضافة إلى التطهير المستمر لوسائل النقل ومحطاتها كافة، من مرتين لثلاث مرات يوميًا، للاطمئنان على صحة المواطنين.

وذكر أنه يتم تعقيم المحافظة بمنشآتها كافة، سواء الشوارع أو السكة الحديد أو الأماكن الحيوية الأخرى، وذلك بمشاركة القوات المسلحة وقناة السويس.

ونوه بأن عزبة أبو ربيع التابعة لقرية المنايف هي الوحيدة المعزولة في المحافظة، بسبب اكتتشاف حالة إصابة لزوج وزوجته مصابين بكورونا، مشيدًا بالتزام المواطنين في القرية باتباع الإجراءات الاحترازية.