يرى الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن الأمور ستحسم في مباراة الإياب على ملعبه، عندما يواجه المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على صعوبة المواجهة.

يلتقي المصري مع نهضة بركان يوم 17 أبريل على ملعب ستاد برج العرب في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي «الكونفدرالية»، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل في المغرب.

وقال إيبينجي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»: «ستكون مباراة صعبة في ربع نهائي الكونفدرالية، عندما تتجاوز دور المجموعات كما فعلنا في آخر الدقائق، فأنت لا تريد التوقف عند هذا الحد وتتمنى الاستمرار لأبعد حد ممكن».

وأضاف: «كل شيء سيتحدد في مباراة الإياب على ملعبنا، لكن يجب ألا نفرّط في حظوظنا خلال مباراة الذهاب في مصر».

وأتم: «سنقاتل بكل أسلحتنا للوصول إلى نصف النهائي، وهدفنا أن نكون بين الأربعة الكبار».