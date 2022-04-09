نسرين أنور عكاشة تحيي فريق عمل مسلسل «راجعين يا هوى»: فريق عمل مجتهد ومذاكر فكر بابا

وجهت الإذاعية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، تهنئة لفريق عمل مسلسل «راجعين يا هوى»، المأخوذ عن مسلسل والدها الذي تم تقديمه على موجات الآثير قبل ٢٠ عامًا.

وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماننكرش كنا قلقانين لأسباب أهمها إن أول مرة تحويل مسلسل إذاعي لنسخة تليفزيونية وله خصوصيته وهي أمانة تقيلة في إيدينا سايبها بابا لكن كان في أسباب اطمئنان مبدئية تجاه فريق العمل المتصدي لراجعين يا هوى».

وأضافت: «بدأنا نتفرج، لقينا من أول حلقة حالة جميلة مختلفة أهم ما يسعدنا فيها حاجتين؛ فريق عمل مجتهد ومذاكر فكر بابا، وعمل باين من أداء كل من فيه إنه خارج بحب... وعشان كده وبعد أول أسبوع في رمضان بنتمنى التوفيق والمزيد من النجاح للكرو كله في باقي حلقات راجعين يا هوى».

وتحدّثت عن بطل العمل الفنان خالد النبوي، قائلة: «كعادته واعي مخلص للفكرة والقيمة والشخص، وغرق جوه بليغ أبو الهنا بل وعالم بابا كله»، وأكملت: «باقي الأبطال مبدعين، يبدو أنهم اشتغلوا بحب فظهروا في أحلى حالاتهم».

ووصفت المخرج محمد سلامة بأنه مبدع وصاحب رؤية واضحة بشكل رائع في كل التفاصيل وأضاف للعمل، وتابعت: «محمد سليمان عبدالمالك أكتر حد محطوط في اختبار صعب لكنه أده.. كنت عارفه إنه عنده اللي هيقدمه بتميز عن غيره لكن ماتخيلتش إنه هيقرب كده لروح بابا وإنه هيقرأ كتير من دماغ بابا ويعتني كده بعمل بابا ويحافظ على أصوله».

وختمت: «لو باقي الحلقات بالشكل ده أقدر أطمأن أبويا.. في ناس يقدروا يشيلوا ويكونوا قدها (بإذن الله يكملوا ال٣٠ حلقة بالشكل اللي يفكرنا ب بابا في سنين إبداعه الأولى.. ويتعاد المشوار .. تحية مبدئية وواجبة لفريق (راجعين يا هوى) ومبروك».