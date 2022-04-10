صندوق البحر الأحمر يفتح باب التقديم لدعم تطوير مشاريع الأفلام

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية لصندوق البحر الأحمر والتي تم تخصيصها لدعم تطوير المشاريع الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، ومن المقرر أن يظل باب التقديم مفتوحا حتى 20 إبريل الجاري.

ويقدّم الصندوق هذه المرة الدعم الضروري الذي تحتاجه المشاريع السعودية والعربية والإفريقية خلال المراحل الأولى من صياغة الفكرة وتطويرها واكتشاف آفاقها وصولاً إلى تطوير السيناريو وتجهيزه لمرحلة الإنتاج.

وكانت المؤسسة قد كشفت في وقت سابق عن إعادة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر من خلال توزيعها على أربع مراحل على مدار العام، وقد تم تخصيص هذه المرحلة لتطوير الأفكار بهدف الوصول بالمزيد من الأفلام الجديدة والأصوات الجريئة والواعدة إلى الجماهير حول العالم.

وخلال العام الماضي، حصل 97 مشروعاً على دعم صندوق البحر الأحمر، منها 37 في مرحلة التطوير، وخلال الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر الماضي، تم عرض 14 فيلماً مدعومًا من صندوق البحر الأحمر، من المملكة العربية والسعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والعراق، كما عُرضت في محافل ومهرجانات سينمائية عالمية أخرى.

تعليقًا على هذه المناسبة؛ أكّد محمد التركي رئيس لجنة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على أهمية هذه المرحلة من صندوق البحر الأحمر المخصصة لتطوير المشاريع ”لتمكين صنّاع الأفلام من تقديم حكايات وقصص قوية ومبتكرة، خصوصاً مع الاهتمام المتزايد من قبل الاستوديوهات وشركات البث على توفير المزيد من المحتوى المحلي عبر منصاتها، فيما تواصل الأفلام العربية والإفريقية التأكيد على حضورها في المهرجانات السينمائية الدولية. وتشهد المنطقة تصوير المزيد من الأعمال نتيجة للاستثمارات الضخمة من قبل شركات الإنتاج الدولية والإقليمية، مما يبشر بمستقبل رائع لصنّاع الأفلام. لكننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، ونواصل عزمنا على دعم مجموعة متنوعة من المشاريع خلال كافة مراحل الإنتاج من السيناريو إلى الشاشة، مما سيساهم في توسيع نطاق حضورها العالمي.“